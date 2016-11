Ônibus que levava professores para Águas Quentes capota no BR-163

Reprodução O veículo capotou na altura do Km 340 da Br-364. Haviam cerca de 30 pessoas

Um ônibus com professores capotou na manhã desta terça(15) nas proximidades da Pousada Águas Quentes, próximo a Serra de São Vicente.

Haviam cerca de 30 pessoas no veículo no momento do acidente.

Segundo a concessionária Rota do Oeste, que administra a BR-163, o chamado para o acidente ocorreu às 8h50.

Duas ambulâncias, sendo uma de resgate avançado, foram encaminhadas ao local para atender os feridos.

A comunicação no local é difícil e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Ainda segundo informações da Rota Oeste, todas as vitimas já estão fora do onibus, e foram encaminhadas para o hotel, aguardando para encaminhamento médico. Não há feridos em estado grave, somente em situação moderada. Aparentemente somente uma pessoa quebrou um dos braços.