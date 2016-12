Operação contra roubo de carga ocorre em 5 estados e em MT

Reprodução Os mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela PF



Foi deflagrada na manhã desta sexta (9) uma operação contra roubo de carga e receptação em seis estados - Mato Grosso, Alagoas, Bahia, Goiás, São Paulo e Sergipe. Mais de 300 policiais estão cumprindo 84 ordens judiciais expedidas pela Justiça de Sergipe, sendo 28 mandados de prisão preventiva, 7 de prisão temporária e 49 de busca e apreensão. O prejuízo estimado pode passar dos R$ 15 milhões. Até as 7h30, 20 prisões já haviam sido efetuadas.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Aracaju, Cristinápolis, Itabaianinha, Umbaúba, Boquim, Nossa Senhora do Socorro, Estância e Tobias Barreto em Sergipe. A ‘Operação Canto da Sereia’ também acontece em Euclides da Cunha e Caldas do Jorro (Bahia), Porto Calvo (Alagoas), Taubaté (São Paulo), Rondonópolis (Mato Grosso) e Aparecida de Goiânia (Goiás).

Segundo a assessoria da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grupo aliciavam motoristas para que entregassem cargas de interesse da quadrilha. As investigações apontaram ainda que, em algumas situações, os próprios motoristas ofereciam as mercadorias aos aliciadores.

Após a negociação, o motorista registrava ocorrência policial como roubo em outro estado, para dissimular e dificultar a investigação policial. A quadrilha movimentava estrutura de logística para transbordar, transportar, esconder e negociar a carga roubada junto a uma rede de receptadores, que comprava as mercadorias provenientes dos crimes para revender em seus estabelecimentos comerciais.

Desde a execução da Operação Subida da Torre (ação conjunta PF e PRF em dezembro de 2015), a conduta das quadrilhas que agiam na região sofreu modificações. Detectou-se que, apesar da diminuída prática de roubos reprimida pelas ações e policiamento ostensivo, vários desvios de cargas aconteceram no período nas BRs 101, 116 e 316, nas divisas entre os estados de Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco.

Os presos nas cidades sergipanas serão ouvidos na Superintendência da Polícia Federal em Sergipe e, posteriormente, encaminhados ao Presídio Estadual COPECAM. Os demais permaneceram no complexo prisional do respectivo estado.

Os autores, nas medidas de suas participações, responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, fraude à licitação, advocacia administrativa, falsa comunicação de crime e de organização criminosa. As penas culminadas podem superar 700 anos de prisão.(Com Assessoria)