Operação da PF apreende caminhão com carregamento ilegal de cigarros

PF Policiais federais em parceria com Gefron e PRF apreendem carregamento ilegal de cigarros

A Polícia Federal, em operação em conjunto com o Gefron e PRF, apreendeu duas carretas transportando grande quantidade de cigarros importados ilegalmente.

A informação repassada foi de que havia na região de Cáceres duas ou mais carretas transportando contrabando. Diante disso foi montada uma operação em conjunto para localizar os veículos.

Em Glória D Oeste foi localizada uma das carretas que havia descarregado a carga ilegal. Na mesma cidade também foi localizado o proprietário da carreta em uma camionete Hilux. Ao realizar vistoria no veículo os policiais encontraram R$ 78 mil, provavelmente oriundo do pagamento da entrega de cigarros.

Após os envolvidos prestarem depoimentos, os policiais se dirigiram até São José dos Quatro Marcos onde localizaram, em um lava jato, a carga ilegal de cigarros. No mesmo instante a PRF de Pontes e Lacerda abordou outra carrreta, também pertencente ao proprietário da camionete Hilux que havia sido abordado em Glória D Oeste, contendo grande quantidade de cigarros importados ilegalmente.

Em ambas as carretas, a carga ilegal foi localizada em meio a outra de arroz em pacotes. Acredita-se que a carga ilegal de cigarros foi carregada no Paraná. Na ocasião foram presas quatro pessoas que, juntamente com as duas carretas e com a camionete Hilux, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Cáceres para adoção das providências legais. A operação começou no sábado (18) a tarde e terminou no domingo (19) a tarde. (Com Assessoria)