Operação Diluvium prende 15 em ação de combate ao tráfico de droga

PJC Policiais militares e civis conseguem prender 15 pessoas envolvidas com tráfico de drogas em Juscimeira durante ação integrada realizada nesta 5ª no municipio

A ação integrada entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão de 15 pessoas em Juscimeira, nesta quinta (27), com objetivo de combater o tráfico de drogas no município. A operação denominada “Diluvium” visava cumprir 38 ordens judiciais, sendo 19 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão.

A operação foi deflagrada com base em investigações da delegacia de Juscimeira, que identificou alvos envolvidos com o tráfico de entorpecentes no município e região do Vale São Lourenço e contou com apoio das equipes das delegacias de Jaciara, Dom Aquino, Pedra Preta, Gerência Armada de Resposta Armada (Garra), Regional de Rondonópolis, e Polícia Militar de Jaciara e Rondonópolis.

No total, 15 pessoas tiveram mandados cumpridos e 19 buscas foram realizadas, resultando na apreensão de automóveis e motocicletas utilizadas na atuação do tráfico de drogas, além de produtos relacionados ao comércio ilícito.

O delegado regional de Rondonópolis, Claudinei Souza Lopes, explica que a operação vem somar a outras ações realizadas em Vale do São Lourenço. “Além de Juscimeira, durante este mês foram realizadas as operações Bairro Seguro, em Dom Aquino, e Silêncio em Jaciara, totalizando 28 pessoas presas por envolvimento com o tráfico de drogas”. Ressalta que com as ações, estão sendo observados resultados positivos, com a redução dos crimes de roubos, homicídios e arrombamentos na região. (Com Assessoria)