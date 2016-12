Padrasto é preso pela Polícia Civil suspeito de estuprar enteada menor

Gcom Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a menina, bastante abalada



Um homem de 24 anos foi preso nessa quarta (7), em Vila Rica (1.248 km de Cuiabá), acusado de estuprar a enteada de apenas 8 anos. A prisão de S.A.B., foi resultado de uma denúncia à Delegacia da Polícia Civil, que informava o abuso contra sexual a criança.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a menina, bastante abalada, relatou que o padrasto lhe mostrava o órgão genital e havia "sujado" sua barriga, além de tentar penetração. Na Delegacia, o acusado confirmou a prática do ato, porém, "apenas com toques na vagina" da criança.

O delegado de Vila Rica, Gutemberg de Lucena representou pela prisão preventiva do acusado por considerar "hediondez da conduta e o risco iminente de represália ou vingança à vítima ou a sua mãe". S.A.B., responderá pelo crime de estupro de vulnerável.

"Condutas desta espécie devem ser objeto da mais rígida atuação estatal, sobretudo, porque na maioria das vezes que ocorre, as vítimas não procuram a polícia com medo de denunciar. O prejuízo psicológico na formação dessa criança é imensurável e o suspeito deve receber a exata punição legal prevista no estatuto penal", disse o delegado. (Com Assessoria)