Padre João Paulo vítima de latrocínio; Percival decreta luto oficial de 3 dias

Reprodução Padre João Paulo Nolli desapareceu ontem após fazer pregação para grupo de jovens da cidade

O padre da Paróquia São José Esposo, João Paulo Nolli, de 35 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje (09), na região do loteamento Rosa Bororo, próximo ao praia Clube, em Rondonópolis.

Conforme o site Agora MT, o padre pregou ontem (08) em um grupo de jovens no Jardim América e não foi mais visto. O padre Jhonatha Almeida ainda informou que chegou a pensar que o padre João Paulo estava no hospital pois estava passando por problemas de saúde e sempre ia buscar atendimento médico.

Durante as investigações, foi localizado o celular do padre com um suspeito que é usuário de drogas conhecido como “Pão Velho” na Vila Canaã. Por isso, a Polícia Civil investiga a hipórtese de latrocínio (roubo seguido de morte).

Conforme informações da assessoria da Polícia Civil, o principal suspeito atendeu o celular do padre, quando a paróquia São José Esposo ligou em razão da demora em retornara. Desconfiando, as pessoas ligadas a João Paulo “rastrearam” e foram ao encontro do rapaz que estava com o aparelho móvel. Apesar do celular recuperado, o homem abriu fuga. O carro que o padre estava, um HB20, cor prata, ainda não foi localizado.

O suspeito de ter assassinato o padre, segundo informações preliminares, é um dos 15 que a polícia havia prendido na semana retrasada, mas que foram soltos pela Justiça.

Neste momento, o delegado Thiago Damasceno juntamente com a perícia estão no local para fazer as diligencias. Informação preliminar é de que o padre foi morto com tiro na cabeça.

O padre João Paulo Nolli passou a atuar como vigário na Paróquia São José Esposo, em agosto de 2007 e em janeiro de 2010, com a transferência do padre Franz Lax para a Paróquia São José Operário, assumiu como pároco, em janeiro. Além das atividades já desenvolvidas na paróquia, instituiu a missa com cura e libertação, celebração que acolhe pessoas de toda a cidade e conta com um número cada vez maior de fiéis.

Às 14h45 - Percival decreta luto oficial

O prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz (PPS), decretou luto oficial de três dias. Em sua conta pessoal no Facebook, já havia lamentado a morte do padre “É com grande pesar que recebemos a triste e lamentável notícia do assassinato do padre João Paulo.Tragédia que choca e cria uma imensa dor nos corações de todos rondopolitanos. Um homem abençoado, padre João Paulo pregava o bem, a palavra de Deus e fez a diferença na vida de muitas pessoas. Ele nos deixa um exemplo de fé e amor ao próximo. João Paulo ficará guardado em nossas memórias e corações”, destacou.