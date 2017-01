Pai e filho de 9 anos morrem em acidente na BR-163; polícia apura

Reprodução O veículo Gol, onde estavam as três vítimas seguia sentido a Nova Mutum

Um acidente entre um veículo pequeno e uma caminhonete na BR-163, na saída de Lucas do Rio Verde (350 km de Cuiabá), matou um homem e uma criança de 9 anos, além de deixar um adolescente ferido na noite desta quinta (5).

Segundo informações preliminares, investigadores apuram a informação de que o homem que conduzia o carro de passeio tenha causado o acidente propositalmente. Populares afirmam que após uma discussão com a esposa, o pai colocou os filhos dentro de um veículo Gol e saiu em alta velocidade.

O veículo Gol, onde estavam as três vítimas seguia sentido a Nova Mutum e colidiu de frente com a caminhonete ao invadir a pista contrária. A criança e o homem morreram no momento do choque.

Já o adolescente que sobreviveu recebeu socorro e foi encaminhado até um hospital pelo Corpo de Bombeiros. Nenhum ocupante da caminhonete ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal esteve no trecho da rodovia controlando o tráfego de veículos, até que o trabalho da perícia e da Polícia Civil fosse concluído.