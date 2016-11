Pai e filho de Comodoro são presos por fraudes e corrupção no Detran

O chefe da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Comodoro, a 677 km de Cuiabá, foi preso nesta quarta (9) durante a operação "Legado", da Polícia Civil, deflagrada para combater crimes de corrupção que estariam sendo praticados dentro da agência. O pai dele, que é despachante e foi chefe da unidade entre 2010 e 2015, também foi preso.

A operação foi deflagrada pela polícia em parceria com a Corregedoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT). Além da prisão temporária dos dois investigados, também são cumpridos, na cidade, 14 mandados de busca e apreensão em residências e garanges de revenda de veículos.

Até o momento, já foram apreendidos veículos e documentos que serão analisados se possuem relação com atos cometidos dentro da unidade do Ciretran.

O funcionário público e o atual chefe da Ciretran de Comodoro foi preso, segundo a polícia, por estar cometendo uma série de irregularidades dentro da agência de trânsito, como transferências ilegal de documentos de veículos, entrega de documentos para pessoas não autorizadas, inserção de dados falsos no sistema de informações do Detran, o Detrannet, corrupção passiva e peculato, entre outras. (Com Assessoria)