Pai e filho são presos acusados por estupro de 3 menores em Cuiabá

Reprodução Deddica investiga caso de três irmãs que sofreram abuso do próprio pai e irmão

A Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) investiga pai e filho por suposto estupro de três meninas menores de idade, filha biológica do suspeito e irmã do outro. O pai das vítimas, R.M.B, de 42 anos, foi preso, na segunda (19) em cumprimento de mandado de prisão temporária, decretado pela 14ª Vara Criminal de Cuiabá. O filho, J.S.B., de anos, encontra-se foragido.

O pai ao ser notificado da prisão, tentou fugir dos policiais e ainda mentiu o nome para não ser identificado. A prisão foi efetuada no bairro Novo Tempo. A investigação iniciada em agosto deste ano, com denúncia via disque 100, relatava estupro praticado contra três meninas com idades de 12, 10 e 9 anos, ocorridos dentro da casa da família, no bairro Novo Tempo. Os policiais iniciaram a apuração, constatando indícios do crime denunciado.

Durante a apuração, a mãe das crianças foi ouvida e afirmava desconhecer o crime que ocorria em sua casa, nos momentos que saia para trabalhar, conforme relatou a vítima mais velha de 12 anos. A menina também contou à equipe multidisciplinar da Deddica, que há cerca de 6 anos era abusada e que suas irmãs mais novas também sofriam os mesmos abusos praticados pelo pai e também pelo irmão.

As três vítimas sofreram rompimento do hímen, no entanto, o pai apenas confirma que teria colocado o órgão sexual na boca das filhas, negando a conjunção carnal. O inquérito policial será concluído dentro do período da prisão de 30 dias, podendo ser decretada a prisão preventiva do suspeito ao final da investigação. (Com Assessoria)