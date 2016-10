Pai e filhos menores são apreendidos com motocicletas furtadas do Detran

PJC Motocicletas furtadas do pátio do Detran são recuperadas após ação da Derrfva

Três motocicletas furtadas do pátio do Detran foram recuperadas pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva). Os veículos foram localizados no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá, em poder do pai e os dois filhos, menores de idade.

Na ação, N.F.P., de 43 anos, e os filhos de 17 e 16 anos, foram detidos e responderão pela receptação dos veículos. A recuperação ocorreu após policiais da Derrfva receberem a denúncia de que nos fundos de uma mercearia no bairro Jardim Vitória havia motocicletas furtadas do pátio do Detran.

Segundo as informações, as motocicletas estavam em poder de dois adolescentes que circulavam pelo bairro com os veículos. Em diligências no estabelecimento, os policiais foram recebidos pelo proprietário da mercearia, que autorizou as buscas na residência. Na casa, foram encontradas duas motocicletas com notificação de furto, uma CG 125 Fan e uma Yamaha Crytom 2000.

Questionado sobre a propriedade e procedência dos veículos, o dono da casa informou que as motocicletas pertenciam ao filho, menor de idade, que havia comprado de um jovem conhecido como “Baiano”. Em buscas no quarto de outro filho, policiais encontraram um simulacro de arma de fogo.

Os policiais também encontraram o outro adolescente filho do suspeito, em posse de uma motocicleta Honda Fan, que alegou ter comprado de um suspeito de nome “Ademar”. Questionado, o menor confirmou que as motocicletas eram furtadas do pátio do Detran. O pai e os dois menores foram encaminhados à Derrfva, onde foi lavrado o flagrante de receptação. (Com Assessoria)