Pai é preso em flagrante acusado de abusar sexualmente das duas filhas

Reprodução Meninas de 11 e 15 anos sofriam abuso sexual do próprio pai em Araguaiana

Um homem de 43 anos foi preso, nessa quinta (23), na zona rural de Araguaiana, a 54 km de Barra do Garças, suspeito de abusar sexualmente das filhas de 11 e 15 anos. A.F.S. foi detido por uma guarnição da Polícia Militar e entregue à Polícia Civil.

De acordo com a polícia, o pai morava na fazenda Santa Eutália, a 200 km da sede do município, com quatro filhos menores, sendo três meninas e um menino, de 14 anos, que teria presenciado os abusos e resolveu denunciá-lo.

Em carta a uma professora que leciona na escola rural localizada dentro de uma colônia de moradores, na fazenda, o menino relatou o que vinha acontecendo. Na carta ele informou que uma das irmãs foi violentada durante toda a noite de quarta (22).

Revoltada com o fato, a professora (identidade preservada pela PM), resolveu denunciar os abusos. Com o acompanhamento do Conselho Tutelar de Araguaiana, os policiais militares foram à propriedade e prenderam A.F.S., em flagrante por estupro de vulnerável e maus tratos.

O acusado foi conduzido ainda nessa quinta à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças juntamente com as filhas vítimas dos estupros. O flagrante foi lavrado pelo delegado de plantão, Williney Santana. A mãe das crianças, que não teve o nome revelado, está presa em Piranhas (GO) por crime de tráfego de drogas.