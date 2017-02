Pai é preso por agredir filho que foi apreendido por furto de espingarda

Francis Amorim De Barra do Garças

Homem é preso por agredir o filho e um amigo que foram apreendidos por furto

O pai de um menor infrator foi preso, nessa quinta (16), em General Carneiro, acusado de agredir o filho e um amigo que tinham sido apreendidos pela Polícia Militar por furtos.

Revoltado com os atos do filho, José Rosa resolveu acompanhá-lo até o Núcleo da PM e, na frente dos policiais, começou a agredir os menores, causando lesões em ambos. Preso, a situação do acusado se complicou mais ainda depois das agressões.

Ao "puxar" a ficha criminal de José Rosa, os policiais descobriram que ele já tinha várias passagens por furto e roubo, e agora responderá por crime de agressão contra os menores. L.G.R., e P.N.V., que foram apreendidos pelo furto de uma espingarda de pressão 5.5, e uma bicicleta que pertenciam ao tio de um dos adolescentes.