Pai que sequestrou filho é preso na Estrada da Guia; criança é entregue

Reprodução Menino de 7 anos já está com a mãe, após o pai sequestra-lo em setembro

A Polícia Civil prendeu nesta quinta (6) bacharel em Direito Mario Angelo Moreto, de 34 anos, suspeito de sequestrar o filho de sete anos e de descumprir medidas protetivas obtidas pela ex-mulher. O mandado de prisão foi cumprido na Estrada da Guia (MT-010).

À polícia, ele relatou que pegou a criança para passar uns dias e que tentou falar com a mãe. Entretanto, a família do garoto afirma que o suspeito descumpriu medidas protetivas, além de ter ficado com o filho sem permissão, por mais tempo que o combinado.

De acordo com o delegado Claudio Álvares de Santana, a polícia de Sorriso solicitou apoio para a de Cuiabá, pois eles estavam acompanhando a localização do suspeito, que estaria com a criança. No fim desta manhã, foi feita a abordagem à caminhonete Frontier, que ele dirigia. “Foi feito uma comunicação entre elas e conseguimos interceptar o veículo dele na rodovia. Mas ele já não estava mais com a criança”, conta.

Conforme o delegado, o suspeito teria deixado o filho com o advogado, para que ele fosse entregue à mãe. Mas, segundo os familiares, o menino já está com a família e passa bem.

O caso

A criança de sete anos saiu de casa, em Cuiabá, na segunda (26), para passar o dia com o pai, que é morador de Sorriso. Ele deveria ter levado a criança para a casa da avó materna na terça (27), mas não o fez.

Desde então, os contatos começaram a ser dificultados, até que na sexta (30) o celular do homem foi, aparentemente, desativado. No hotel, a família descobriu que ele havia ido embora e levado o menino. Já em Sorriso, mesmo com ordem judicial para que ele fosse entregue ao Conselho Tutelar, o pai se recusou entregá-lo. A mãe e a avó teriam sido ameaçadas. Após os relatos, a Justiça acabou decretando a prisão dele.

