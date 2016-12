Reprodução Bebê de 3 meses é vítima de ritual onde agulhas foram injetadas pelo corpinho

Um bebê de 3 meses, de São Pedro da Cipa (a 151 km de Cuiabá), passou por um procedimento cirúrgico, na manhã desta quarta (14), para a retirada de três agulhas que foram enjetadas na cabeça e tórax, supostamente em ritual religioso com autorização dos pais. Os genitores, conforme as investigações, teriam recebido R$ 250 para autorizar as agulhadas.

Segundo a Polícia Civil, a denúncia foi registrada pelo Conselho Tutelar na noite de segunda (12), em Jaciara, e na terça (13) o pai da bebê, Wellinton de Jesus Costa, de 27 anos, e a mãe, que é uma adolescente de 17 anos, foram detidos junto com a líder religiosa Iraci Querioz dos Santos, de 42 anos, chamada de "Baiana". O pai e a mulher continuam presos em Jaciara, já a mãe, por ser menor, foi ouvida e liberada.

A criança deu entrada na unidade hospitalar chorando e gemendo de dor. Ela segue internada no Hospital Regional de Rondonópolis. A equipe médica identificou o local das agulhas e informou que o estado dela é grave. Os três envolvidos já respondem por tentativa de homicídio doloso com três qualificantes.

O delegado responsável pelo caso, Marcelo Melo, relatou que foi informado atráves de uma denúncia de que a bebê estaria sofrendo maus tratos em ritual de magia, e encaminhou equipe de investigação a São Pedo da Cipa.

A criança foi atendida há cerca de uma semana no Hospital de Jaciara, com os pés cortados. Investigações preliminares apontam que os pais acreditavam que a vítima ficaria protegida por Deus após as agulhadas. Desta vez, devido ao graus dos ferimentos (hematomas na cabeça e corpo), a equipe de plantão resolveu encaminhar a pequena paciente a Rondonópolis.