Pela 2ª vez, briga entre motorista de Uber e taxista termina da delegacia

Camila Cervantes A plataforma Uber está implantado em Cuiabá desde novembro do ano passado

Pela segunda vez briga entre taxistas e um motorista da plataforma Uber termina na delegacia na Grande Cuiabá. De acordo com o boletim de ocorrência, o fato ocorreu durante uma disputa de passageiros em frente ao aeroporto internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, na noite desta quinta (12).

O motorista da Uber D.O.R., 29, que conduzia o seu Ford Fusion preto pelo Jardim Potiguar em alta velocidade foi abordado por uma equipe policial por volta das 22h40. Ao ser questionado o motivo de estar correndo, o rapaz contou que foi ao aeroporto buscar um cliente e acabou sendo atacado por taxistas e que um deles chutou a lateral de seu carro causando dano.

Os PMs foram então ao ponto de táxi em frente ao aeroporto e conversaram com os taxistas, identificando M.V.F.E., 25 anos, como o autor do chute no veículo do motorista da Uber.

O rapaz disse aos PMs que o funcionário do aplicativo estava ilegalmente na frente do aeroporto abordando clientes e que foi até ele dizer que não podia ficar ali. O taxista também contou que ao sair com o veículo, o motorista da Uber tentou atropelar os taxistas e fugiu.

Diante dos fatos, os dois envolvidos foram encaminhados a Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos ao delegado plantonista.

Esta não é o primeira briga entre as duas classes neste ano. Em 5 de janeiro, um taxista e um homem que trabalha com a Uber foram detidos após uma confusão em frente ao shopping no Jardim das Américas, em Cuiabá.

O sistema de transporte pela plataforma Uber chegou na cidade em 25 de novembro de 2016. Na Uber, os preços a serem cobrados são de R$ 1,15 pelo km rodado, mais o valor solicitado ao acionar os motoristas, cuja taxa é de R$ 2,5. Já o preço do minuto do carro parado é de R$ 0,15, enquanto que o preço mínimo de uma viagem é de R$ 5.

