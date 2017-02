PF deflagra ação contra o tráfico internacional em 3 Estados saiba

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta (16) a Operação Sobrecarga, com o objetivo de desarticular organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas em Mato Grosso, Goiás e São Paulo.

Cerca de 30 policiais federais cumprem seis mandados de prisões preventivas e temporárias, nove de busca e apreensão e cinco de condução coercitiva em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Santo Antônio do Leverger, Alta Floresta, Goiânia (GO), Indiara (GO) e Penápolis (SP). Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Criminal Federal de Mato Grosso.

Serviços de inteligência apontaram que os suspeitos vinham fazendo o transporte reiterado de pasta base de cocaína proveniente da Bolívia. Para isso, utilizavam aeronaves de pequeno porte que pousavam em pistas clandestinas no Brasil. A droga era distribuída para os principais centros do país com o destino final o mercado internacional.

As investigações apontam o suposto envolvimento dos suspeitos com o transporte de cerca de 237,7 kg de cocaína localizados em um avião interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB), em Santo Antônio do Leverger, no último dia 3.

A aeronave de pequeno porte, que fazia um voo clandestino (sem autorização das autoridades aeronáuticas), recebeu determinação via rádio para que pousasse obrigatoriamente em Santo Antônio do Leverger, local onde uma equipe da Polícia Federal faria inspeção e verificação da documentação. Ao contrário do que fora determinado, o piloto arriscou sua própria vida e do “passageiro”, pousando em uma estrada de terra na zona rural do município.

No interior da aeronave danificada foram localizadas várias bolsas de viagem contendo “tijolos” de cocaína. O piloto e o passageiro conseguiram fugir do local antes da chegada da polícia, sendo localizados e presos na operação de hoje. Os presos serão indiciados pelo crime de tráfico internacional de drogas, associação ao tráfico e lavagem de Capitais. (Assessoria)