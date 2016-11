PF e Interpol divulgam lista de mais procurados; Martinello está foragido

Santo Martinello é procurado

pela Interpol há mais de 15 anos

A Polícia Federal e a Interpol divulgaram nesta terça (8) a lista dos 10 mais procurados no Brasil, e entre os nomes continua o empresário Santo Martinello que estuprou e matou a pequena Aleixa de 6 anos, em Lucas do Rio Verde (a 320 km de Cuiabá). O empresário está foragido há 15 anos após o crime que ocorreu em 2001.

Acusado pelo crime, o empresário dono do Restaurante Marabá, à época uma tradicional churrascaria na cidade, hoje está com 66 anos e segue foragido. Atualmente, é procurado até pela Interpol (Polícia Internacional), através de duas prisões preventivas, sendo uma de 2003 e outra de 2011.

A vítima, Alexia Carolina Lodi de Aragão, se viva estivesse, estaria com 21 anos. A criança foi encontrada morta dentro da casa onde morava com a mãe, numa chácara, de propriedade de Santo. O crime revoltou a cidade. O acusado ainda chegou a ser preso depois de ser apontado pela polícia como o autor da brutalidade, mas acabou sendo colocado em liberdade em 2002, e desaparecendo misteriosamente.

Até hoje o crime ainda é lembrado, pois continua sendo o assassinato mais covarde e brutal já registrado na cidade, ainda mais por ser contra uma criança, inocente e indefesa. A reportagem do apurou que, na época, Santo Martinello escapou da jJstiça brasileira após decisão do juiz da Comarca de Lucas do Rio Verde, Luís Otávio Pereira Marques, que revogou a prisão preventiva.

A decisão foi baseada na falta de indícios de autoria do crime. Na época, as provas periciais que sustentavam o indício suficiente de autoria do crime para a Justiça seriam questionáveis. Posteriormente, no entanto, nas investigações da Polícia Civil, foi confirmada a autoria do crime com base em amostras sanguíneas e de esperma em exame de DNA, e uma nova prisão preventiva foi decretada, mas o empresário conseguiu fugir da cidade nunca mais foi localizado.

O apelo da família, feito no dia 12 de junho de 2013, continua atualizado devido à procura constante do assassino. Naquele ano completou 12 anos de buscas pelo “monstro”. Agora já são 15 anos e a família não desiste de localizar homem.

Condenação

O empresário foi condenado em novembro de 2013 pela Justiça de Mato Grosso a cumprir 31 anos de prisão pelo crime.Ele que está foragidp há mais de 10 anos, após o crime práticado em 2001. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE), o empresário Santo Martinello estuprou a criança na chácara que a vítima morava com a mãe e o irmão. O julgamento acorreu sem a presença do acusado.

15 anos após homicídio, empresário de MT é procurado pela Interpol