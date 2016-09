PF prende homem com carga de cigarros contrabandeados em Cuiabá

PF Delegados federais prendem homem com carga de cigarros contrabandeados

A Polícia Federal prendeu nesta quarta (14), em Cuiabá, um homem por transportar dentro de um veículo cerca de quatro caixas contendo 198 pacotes de cigarros de origem paraguaia. O material não possuía documentação fiscal e selos da Receita Federal do Brasil que indicassem a regularidade da importação.

Três delegados federais passavam por um posto de combustível na avenida Historiador Rubens de Mendonça, quando visualizaram o carro com o material suspeito. A quantidade de material no banco traseiro chamou a atenção dos policiais. O veículo estava parado no estacionamento de uma farmácia anexa ao posto.

Diante das suspeitas, um dos policiais desceu do veículo onde estavam e decidiu abordar o condutor do veículo. O homem não apresentou a documentação exigida e por esse motivo foi dada a voz de prisão em flagrante.

O preso foi encaminhado para a sede da PF para interrogatório. No depoimento, disse ter comprado a mercadoria por cerca de R$ 4 mil e que a venderia no estabelecimento comercial do pai para outros clientes. O homem foi indiciado pelo crime de contrabando e seguiu para o Centro de Ressocialização de Cuiabá, onde ficará à disposição da Justiça. (Com Assessoria)