Piloto de Mato Grosso morre em acidente em Santa Catarina

O piloto morou muito tempo em Sorriso, onde iniciou a sua carreira no esporte



O piloto de motocross profissional Patrick Zibetti, natural de Sorriso, morreu em um grave acidente em uma rodovia federal na cidade de Balneário Camburiú neste final de semana. De acordo com autoridades policiais locais, o veículo em que o mato-grossense estava colidiu com um bloco de concreto e explodiu.

O acidente aconteceu por volta das 22h30 do último sábado. O piloto que coleciona títulos de motocross estava conduzindo uma moto BMW e perdeu o controle colidindo de frente com um bloco de concreto de proteção da rodovia.

Com o choque, Patrick foi arremessado e a moto explodiu. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de receber o atendimento de uma equipe médica. O seu veículo ficou totalmente destruído.

O piloto morou por vários anos em Sorriso, onde iniciou a sua carreira no esporte. Atualmente, ele vivia na cidade catarinense. As causas do acidente estão sendo apuradas.