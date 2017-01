PM apreende droga, revólver, R$ 380 e encaminha 7 à delegacia em Sinop

Ceidinaldo José Policiais apreendem drogas, celulares, arma de fogo e 7 pessoas acabam presas

O Comando de Ação Rápida (CAR) da Polícia Militar apreendeu, no final da tarde desta segunda (2), em uma residência no bairro Jardim Violetas, em Sinop, três homens e duas mulheres com aproximadamente 1,5 kg de maconha e uma porção de cocaína. A droga estava dividida em quatro tabletes.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos um revólver calibre 38, quatro munições, quatro celulares e R$ 380. Após receber denúncia de que um dos jovens portava arma de fogo, a polícia chegou até outra residência no Jardim Pérola e apreendeu outros dois suspeitos.

Um deles confessou que levaria a droga para Juara, junto com uma das jovens. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e o caso será investigado.