PM, Civil e Força Tática desvendam furto e ação recupera R$ 300 mil

Uma ação integrada das polícias Militar e Civil, com o apoio do Grupo de Força Tática de Água Boa, recuperou nessa terça (6), R$ 300 mil em cheques furtados de um morador da cidade de Nova Xavantina (661 km de Cuiabá). O furto tinha sido cometido em 3 de novembro, quando ladrões levaram R$ 712 mil em cheques de Baltazar Augusto de Menezes.

Nessa terça, a própria vítima, ao desconfiar de uma pessoa que foi até sua casa tentando descontar um cheque de R$ 2,5 mil, resolveu comunicar o fato à polícia. Uma guarnição da PM foi à residência e identificou Gilberto Araújo Barbosa, que acabou confessando participação no furto e “entregando” quem havia lhe passado a folha de cheque. Imediatamente, os policiais se deslocaram a um estabelecimento comercial identificado como “Bar Dolce Vita”.

No local, os PMs prenderam Marcelo Ricardo da Silva e com ele, apreenderam 50 folhas de cheques furtadas de Baltazar, somando R$ 300 mil, armas, munições, porções de cocaína, dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas e vários eletrodomésticos suspeitos de serem produtos de furtos, como televisores, computadores, aparelhos de som, entre outros.

Na Delegacia de Nova Xavantina, Gilberto e Marcelo ainda tentaram negar a autoria do furto, mas acabaram confessando. Ambos foram autuados pelos crimes de furtos e estelionato, e encaminhados ao Presídio de Água Boa.