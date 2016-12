PM confessa ter atirado em homem e alega legítima defesa

Após prestar depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), policial foi liberado

O cabo da Polícia Militar identificado como F.A.C.M., 41 anos, disse em seu depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) que realmente foi o autor dos disparos que matou Junior César Gonçalves Marques, no bairro Novo Horizonte, em Várzea Grande, na madrugada deste domingo de Natal (25). Entretanto, ele alegou legitima defesa.

Segundo o depoimento do PM, o seu filho e sobrinho tentaram defender um morador de rua de um linchamento e acabaram sendo ameaçados de morte por outros homens por volta das 4h30. Ao ser informado do ocorrido, o PM foi até o local e encontrou um homem armado, que havia acabado de efetuar disparos, que atingiram o seu sobrinho. Para se defender, o PM sacou sua arma e atirou duas vezes contra o rapaz.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve presente e prestou socorro ao sobrinho do PM e confirmou o óbito de Júnior Cesar. O militar, que havia saído do local se apresentou no 4° Batalhão e foi encaminhado até a delegacia pelo oficial de área. Após prestar depoimento, o policial foi liberado para responder pelo processo em liberdade. A Polícia Civil continua investigando o caso e deve ouvir testemunhas ainda nesta semana.

O Caso

O crime ocorreu aproximadamente às 3h50 da madrugada na Rua Cristo Redentor. De acordo com o boletim de ocorrência (2016.413.485) testemunhas afirmam que o suspeito do crime seria um policial militar que teria desavenças pessoais com a vítima. O corpo de Junior foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

