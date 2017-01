PM desfaz boca de fumo monitorada por menores com uso de binóculos

PM Policiais militares desarticularam uma boca de fumo em Barra comandada por jovem de 18 anos

A Polícia Militar desarticulou, nessa quinta (5), mais um ponto de venda de drogas em Barra do Garças. Uma pessoa foi presa e quatro menores detidos suspeitos de trabalharem no sistema de monitoramento do local com o uso de binóculos. A boca de fumo funcionava no setor Novo Horizonte, na periferia da cidade.

Os policiais chegaram ao ponto por meio de denúncias anônimas e flagraram 21 porções de pasta-base de cocaína, já embalada para o comércio; cinco porções de maconha, R$ 133 e seis celulares. Lilian Luz da Silva, de 18 anos, foi presa acusada de comandar a boca.

O que chamou à atenção, contudo, foi a utilização de um binóculo para acompanhar a aproximação de viaturas da Polícia Militar, que realiza rondas constantes no bairro. Com o equipamento, os menores recrutados pela dona de casa fazia o monitoramento diário e a qualquer sinal de ameaça, comunicava o fato para por em prática o plano de fuga.

Os menores apreendidos foram encaminhados à Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente para averiguações. Entre os menores estava uma adolescente, que colaborava com a exploradora da boca de fumo.

Mais bocas estouradas

Além do ponto fechado no setor Novo Horizonte, a Polícia Militar prendeu ontem Mizael Silva Lima, e nesta na manhã Reinaldo Machado Ferreira Campos, acusados de comandar bocas de fumo nos bairros Pitaluga e Santo Antônio. Com eles a PM apreendeu porções de maconha, celulares e cerca de R$ 250 em dinheiro, provenientes da venda de drogas.