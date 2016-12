PM é apontado como mandante de roubo de veículo de empresária

. A equipe Rotam foi comunicada sobre o assalto e localizou o veículo no Comper



Três pessoas, entre elas um adolescente, foram detidas pela Rotam, depois de roubarem um veículo de uma empresa, localizada no bairro Jardim Imperial em Cuiabá.

O trio acusou um soldado da PM de ser o mandante do crime. Segundo eles, o policial teria emprestado a arma para que eles cometessem o delito.O grupo mostrou também, conversas trocadas pelo whatsApp onde o policial passa instruções para cometerem o assalto.

O crime ocorreu na terça(7) por volta das 15h, conforme o boletim de ocorrência o menor de 15 anos e o suspeito Weverton de Almeida Rodrigues, 23, abordaram a vítima com uma arma e pegaram o veículo Ford Ecosport branco.

A dupla chegou ao local em outro carro, um Chevrolet Classic, que era conduzido por Bruno Moreira de Magalhães Cavalcante, de 20. O trio seguiu para o estacionamento do supermercado Comper do bairro Jardim Itália, onde deixaram a Ecosport, e pegaram novamente o Classic. Toda a ação dos suspeitos foi filmada pela câmera de segurança do supermercado.

A equipe da Rotam que foi comunicada sobre o roubo e estava na região localizou a Ecosport parada no estacionamento cerca de uma hora depois. Os policiais pediram as imagens das câmeras ao gerente e conseguiram localizar o endereço de Bruno pela placa do veículo Chevrolet Classic.

Os policiais foram então até a casa e encontraram o carro e o rapaz, que passou o endereço dos outros dois comparsas. Com eles, a polícia encontrou chaves de outros veículos, o smartphone da vítima , uma motocicleta, além de uma porção de maconha.

Os detidos foram encaminhados até a Central de Flagrantes. Em depoimento, Bruno relatou que o mandante do roubo foi o soldado da Polícia Militar D.A.C., lotado no Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário, mostrando inclusive conversas pelo WhatsApp com o PM.

O caso foi encaminhado a Polícia Civil, onde investigadores checaram que o militar já havia sido detido este ano pelo crime de receptação de uma caminhonete roubada. A corregedoria da PM foi comunicada e também irá abrir uma investigação.