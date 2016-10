PM é recebida por homem com arma no punho; boca de fumo no local

O jovem David Barbosa Marques, 19 anos, foi preso pela Polícia Militar com arma em punho, no bairro Pedra 90, em Cuiabá. Um menor de 15 anos também foi encontrado na casa e apreendido. Os cães farejadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope) ainda acharam drogas escondidas no local.

Segundo o boletim de ocorrências, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que havia uma boca de fumo no local. A viatura foi até lá e a equipe bateu na porta da casa. Lá de dentro, o suspeito David perguntou quem era e atendeu os militares com a arma em punho e apontando o revólver para eles.

Quando o homem percebeu que era a polícia, abaixou a arma e a soltou no chão. No exato momento, foi dada voz de prisão ao acusado. Durante buscas no local, foi encontrado um menor que estava em um quarto com diversas porções de substâncias análogas a maconha e cocaína, além de ácido bórico.

Foi solicitado o apoio ao canil do Bope, que localizaram meio tablete de maconha que estava enterrado em uma parte da residência. Questionado sobre o menor na residência, David alegou que ele seria seu vizinho e que dormia ali todas as noites. Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes.