PM impede arrombamento de caixa eletrônico em Barra do Bugres

Uma ação rápida dos policiais militares do 5º Comando Regional impediu o arrombamento a um caixa eletrônico, que está localizado na Praça Ângelo Masson, região central de Barra do Bugres.

A tentativa ocorreu por volta das 2h da madrugada desta segunda (26).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais estavam na delegacia, quando teriam ouvido um barulho de disparos de arma de fogo.

Em seguida, foram acionados via 190 e informados sobre uma suposta tentativa de arrombamento de caixa eletrônico.

Ao chegar ao local, os criminosos conseguiram fugir em um carro Corola de cor prata.

Os policiais acionaram o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e, em seguida, o local foi isolado para as providências técnicas da equipe. (Com Assessoria)