PM localiza homem envolvido em acidente que matou mulher

Um rapaz de 28 anos foi detido pela Polícia Militar nessa segunda (07) suspeito de ser o motorista do Fiat Uno envolvido no acidente que vitimou uma mulher na noite do domingo (06), em Sinop. Ele teria fugido sem prestar socorro à vítima.

Segundo a PM, o suspeito foi localizado em uma loja de acessórios para veículos, após uma denúncia anônima. Os policiais também encontraram o carro que estava com o parabrisa danificado.

O acidente aconteceu no domingo e envolveu o veículo Fiat Uno e uma motocicleta. A vítima, identificada como Marli, morreu no local. O condutor da moto foi encaminhado para o Hospital Regional. O suspeito detido e veiculo apreendido foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil para as devidas providências.