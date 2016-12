PM prende em flagrante dupla que assaltava loja em Barra; R$ 24 mil seriam levados

Francis Amorim de Barra do Garças

PM/MT Momento em que a polícia prende 2 assaltantes pegos em flagrante em Barra

Dois assaltantes foram presos em flagrante nessa quinta (15), durante uma tentativa de assalto à loja de materiais de construção Lares, em Barra do Garças. Armados e agindo com violência, os homens renderam funcionários e exigiram dinheiro que estava nos caixas e objetos pessoais das vítimas. Uma ação rápida da Polícia Militar evitou que o assalto fosse consumado.

De acordo com testemunhas, os assaltantes invadiram a loja por volta das 18h, já no final do expediente, anunciando o assalto. Renderam os funcionários e clientes e passaram a recolher objetos pessoais e dinheiro das vítimas e onde ficava o caixa. Cerca de R$ 16 mil em dinheiro e R$ 8 mil em cheques seriam levados pela dupla.

Funcionários que se esconderam conseguiram ligar para a Polícia Militar, que imediatamente, cercou o prédio. Eles ainda tentaram fugir pelos fundos, mas foram impedidos pelos policiais. Depois de alguns minutos eles se entregaram. Um deles estavam armado com um revólver calibre 38.

Foram presos Gabriel Luidy dos Santos Maytana, de 28 anos, e Doryel Luiz Abreu Cruz, de 19. Inicialmente, os assaltantes informaram que residiam em Rondonópolis e se deslocaram à cidade para praticar assaltos, porém, descobriu-se que eles são de Barra do Garças.

Os objetos e dinheiro que seriam levados pelos assaltantes foram recuperados pela PM.