PM prende haitiano acusado de agredir esposa e filho em chácara

O haitiano Willio Wictor foi preso, na noite dessa terça (17), na chácara Recanto das Águas, próximo à estrada do Manso. Ele é acusado de agredir fisicamente a esposa e o filho.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou a mulher com lesões nos braços e a criança com lesões no braço esquerdo e nas costas. Os policiais receberam denúncia de agressão por meio de vizinhos, que relataram terem ouvido gritos da mulher, na noite de segunda (16).

A PM ainda encontrou em posse do haitiano uma Beretta com sete munições, dentro do bolso do acusado, além de um rifle calibre 22, uma carabina Pulman Rossi .38, 48 munições calibre 38, 67 munições calibre 22 e nove cápsulas de munições calibre 38. Após ser constatada a agressão à família, os policiais encaminharam todos, de origem haitiana, à Central de Flagrantes.