PM prende homem acusado de estuprar enteada de 4 anos em VG

Uma criança de quatro anos foi estuprada pelo padrasto L.M.S, de 27 anos, na última sexta (23), em Várzea Grande. Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar ao chegar no local da denúncia, constataram o fato e tiveram a informação de que os familiares tinham a confissão da criança de que o padrasto praticava ato sexual com a menor.

Os policiais se deslocaram até a residência de L.M.S e ao detê-lo o mesmo se recusou e houve técnicas de imobilização, sendo necessário o apoio de outras viaturas. O suspeito ainda ameaçou os policiais com um facão.

O irmão dele, L.C.S, de 30 anos, compareceu no local e interveio na ocorrência. Diante dos fatos, os dois foram conduzidos para a Central de Flagrantes, em Cuiabá.