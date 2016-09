PM prende padrasto que estuprou e engravidou menina de 11 anos

Reprodução Conforme relato da menor, desde abril deste ano o padrasto cometia os abusos

A Polícia Militar de General Carneiro (370 km de Cuiabá), prendeu nesta quinta (29) o lavrador J. B. S., 54 anos, suspeito de estuprar e engravidar a enteada, uma menina de apenas 11 anos.

Conforme relato da menor, desde abril deste ano o padrasto a obrigava a manter relações sexuais com ele. Durante esse período, cinco meses, ela viveu sob ameaças de morte. O homem, contou a garota, repetia que a mataria se viesse a revelar para qualquer pessoa o que vinha acontecendo.

Há alguns dias o Conselho Tutelar do município apurava a denúncia do até então suposto estupro, porém não conseguia fazer com que a menina relatasse essa situação de violência.

Somente depois do resultado do exame de sangue, confirmando a gravidez, a vítima contou para uma psicóloga, o que acontecia dentro da casa onde ela morava com o padrasto e a mãe.João Bosco era casado com a mãe dela há pouco mais de três anos. O acusado recebeu voz de prisão em casa, sendo em seguida levado para a Delegacia de Polícia local.