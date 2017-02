PM prende quadrilha que ia assaltar banco e matar policiais em Sorriso

Quatro pessoas foram presas acusadas de integrarem uma quadrilha que pretendia assaltar bancos e matar policiais em Sorriso. Rodrigo Aparecido Silva, de 28 anos, apontado como chefe da organização criminosa, foi preso na madrugada dessa terça (14) na rodoviária da cidade.

Reprodução Integrantes de quadrilha presos que pretendiam assaltar banco e matar policiais em Sorriso

No momento da abordagem o suspeito tentou subornar a polícia e ofereceu R$ 200 mil para ser liberado. O restante da quadrilha: Rodrigo dos Santos Pereira, Wellington Bele e Euzinete Barbosa da Silva estavam em uma residência no bairro São José. Com eles foram encontrados lacres para amarrar vítimas e pé de cabra para invadir o banco.

A polícia apreendeu um celular que estava com o "líder" do grupo. No aparelho constavam conversas que comprovam a ideia de matarem os policiais. “Mano, e aí, qual que é, como que vai ser? Nós vamos dar uma resposta mesmo? Como é as ideias aí, pô? Cês sabem a casa de algum aí? Se souber, já dá ideia que nós já verifica certinho e vamos para cima, já hoje ou amanhã damos essa resposta pros manos lá. Aí tá precisando mesmo, do meu ponto de vista, tá ligado. Mas aí tem que privar vocês do outro lado também para não se prejudicar. Tá ligado que esse trem aí vai dá uma acelerada na city” (Sic).

Em outro áudio, eles demonstram estar receosos e planejam assaltar um banco, em Sinop. “Aqui tá embaçado”. Em outra conversa, os criminosos já têm como alvo a Capital do Nortão. “E aí mano, na ativa? Vamos trabalhar aí nesse Sicredi de Sinop”.

Rodrigo reside em Cuiabá e estava pronto para embarcar em um ônibus para a Capital. Na última quinta (9), os ladrões planejaram assaltar o Banco Bradesco, entretanto, devido à movimentação de policiais nas ruas, acabaram desistindo. Ao saber que criminosos pretendiam assaltar um banco de Sorriso, por meio da delegacia de Rondonópolis, o delegado Bruno Abreu acionou o major Jorge Almeida, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, para que a Polícia Civil e a PM trabalhassem em conjunto com o objetivo de prenderem os integrantes da quadrilha.

Outros crimes

A polícia confirmou que Wellignton Bele, de 23 anos, também é suspeito de matar um adolescente, de 17 anos, em 15 de janeiro. A vítima foi atingida por diversos golpes de faca e foi encontrada ensanguentada, quase sem sinais vitais, em frente a uma residência situada na rua Lupicínio Rodrigues, no bairro Jardim Primavera. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu e morreu.