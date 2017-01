PM prende quadrilha que rendeu família e roubou residência em VG

25ºBPM / 2ºCR Policiais encontram objetos em casa na qual criminosos praticaram roubo em Várzea Grande

A quadrilha acusada de render uma família, em Várzea Grande, na noite dessa terça (17), foi presa pela Polícia Militar no bairro Princesa Sol. Segundo a corporação, a denúncia foi realizada via Ciosp, que recebeu as informações que estaria acontecendo um roubo no bairro Parque do Lago, onde quatro criminosos haviam invadido a residência e rendido uma família.

Os policiais do 25º Batalhão (2º Comando Regional) foram encaminhados à residência, no intuito de realizar o cerco e capturar a quadrilha, mas os criminosos já haviam fugido do local. Entretanto, os policiais descobriram que um dos bandidos usava tornozeleira eletrônica. Neste sentido, foi feito contato com a central de monitoramento, onde rastrearam um sinal até no bairro Princesa do Sol.

Dois dos quatro participantes do assalto foram localizados no fundo da residência, onde também foi encontrada uma motocicleta modelo Suzuki, que era produto de roubo. Em seguida, a dupla de criminosos relatou onde os outros dois bandidos moravam, no mesmo bairro.

Na casa apontada foram encontrados a dupla, um revolver calibre 22, um simulacro de pistola, seis munições intactas e uma tornozeleira eletrônica que estava rompida. Os policiais também conseguiram recuperar os produtos roubados: oito celulares, dois relógios, uma máquina fotográfica e uma corrente de ouro.

Os presos são Carla Dias dos Santos, de 21 anos, Pedro Wander Muniz dos Santos e Sidney Abreu dos Santos (ambos de 18), e Jonnathan Elias Da Costa Magalhaes, 24, todos conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Judiciária Civil. (Com Assessoria)