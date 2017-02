PM prende suspeito com mudas de maconha cultivadas dentro de casa

PM Droga foi encontrada pela Força Tática em residência no bairro Cristo Rei, em VG

Os policiais da Força Tática de Várzea Grande prenderam um homem com cinco mudas de maconha cultivadas dentro de sua casa. A prisão foi realizada na no bairro Cristo Rei. No local, os policiais também apreenderam um revólver (calibre 36) e uma porção da droga.

Na ocorrência foi preso Anderson Arruda da Silva. De acordo com os policiais, ele estava em atitude suspeita, ao tentarem realizar a abordagem.

Ele tentou fugir, pulando muros da região, mas acabou pego pelos policiais.

Na abordagem, os policiais localizaram a arma. Após o fato, saíram em diligência até a residência de Anderson, onde foram apreendidas as mudas, além de 12 talões de cheques e dois aparelhos celulares.

Diante do fato, o suspeito e o material apreendido foram entregues à delegacia para demais medidas legais. (Com Assessoria)