PM será investigada por atirar para assustar marido após uma discussão

Uma policial militar, de 40 anos, será investigada após disparar tiros para assustar o marido, de 32 anos, na madrugada deste sábado (17), em Cuiabá. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois teriam discutido e a mulher teria realizado os disparos após o parceiro acertar pedras em seu carro. Ninguém ficou ferido na ação.

A assessoria da PM informou que a Corregedoria do órgão já tomou conhecimento do caso e que irá instaurar um procedimento administrativo para apurar a conduta da policial.

O caso aconteceu no bairro Praeiro por volta das 3h30 da madrugada. Segundo o BO, um morador chamou a polícia após ter sua casa invadida pelo homem. Ele alegou que estava fugindo da esposa e pulou o portão da casa de um morador da Capital.

O documento ainda relata que, segundo a policial militar, os dois estariam em uma festa de aniversário quando começaram a se desentender. Os dois voltavam para casa no carro da mulher e a discussão seguiu, até que o homem desceu do veículo da esposa e começou a jogar pedras na direção dele. As pedradas trincaram o para-brisas traseiro e a lataria.

Depois disso a policial sacou a arma e efetuou os disparos que, de acordo com o relato dela, foram em legítima defesa. A guarnição que atendeu a ocorrência apreendeu um relógio de pulso, uma pistola calibre 40 e doze munições do mesmo calibre.

A PM registrou o caso como disparo de arma de fogo, crimes contra o patrimônio e contra a administração pública. O casal efetuou a representação na Central de Flagrantes de Cuiabá. A parte criminal deverá ser investigada pela Polícia Civil.