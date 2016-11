PM suspeita de homem na BR-070 e apreende mais de 250 kg de droga

Ilustração A droga foi carregada em Campo Grande (MS) e tinha como destino Vilhena (RO)

Policiais militares de Comodoro apreenderam 256 kg de maconha que estavam armazenados em um caminhão que seguia pela BR-174. A apreensão ocorreu por volta das 15h dessa quinta (3). De acordo com os policiais, a droga estava dividida em tabletes de diferentes tamanhos e acondicionada na carroceria do caminhão.

A apreensão foi realizada em decorrência do patrulhamento preventivo feita na região. Durante os trabalhos, os policiais depararam com o veículo e um homem em atitude suspeita. O veículo estava estacionado em uma mecânica e aparentava estar passando por conserto.

Os policiais iniciaram o monitoramento das ações no local, onde foram feitos questionamentos, via telefone, ao proprietário do estabelecimento, que informou que o caminhão passava por reparos no radiador e um homem, identificado como Liege Silvestre de Oliveira, seria o responsável pelo pagamento do serviço.

Segundo informações, Liege aguardava por outro homem, identificado como Joel Aparecido Lima de Oliveira, que levaria o dinheiro para o pagamento do conserto. Os policiais continuaram a monitorar o local e, passaram a acompanhar o caminhão, que começou a se deslocar pela BR-070 sendo guiado por outro veículo, conduzido por Joel.

No km 23 da rodovia, ainda na região de Comodoro, foi feita a abordagem e vistoria do veículo, quando foi encontrado o entorpecente. Durante a abordagem, Joel teria dito aos policiais que o carregamento da droga foi feito em Campo Grande (MS), e teria como destino Vilhena, em Rondônia, e que para o transporte receberia a quantia de R$ 35 mil.

Além da droga, os policiais apreenderam aparelhos celulares e dinheiro. Os dois suspeitos foram detidos em flagrante e conduzidos, juntamente com o material apreendido, para a delegacia de Comodoro para as demais providências. (Com Assessoria)