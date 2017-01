Polícia apreende 131 kg de cocaína escondida em carreta em Cáceres

Assessoria No interior do veículo foram localizados 120 tabletes de cloridrato de cocaína

Uma ação conjunta do Gefron, Canilfron, PF e PRF resultou na apreensão de 131kg de cocaína durante abordagem de um caminhão Scania no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Cáceres (230km de Cuiabá), nesta terça(03).

Durante abordagem e busca com apoio da equipe do Canilfron, foi encontrado um compartimento no veículo, adaptado ao transporte de entorpecente no reboque.

No interior foram localizados 120 tabletes de cloridrato de cocaína. O motorista Cíliomar Ramiro da Silva, 39 anos, informou aos policiais que pegou a droga na localidade conhecida como Serrinha, região de fronteira Brasil com a Bolívia e o destino seria o Estado de Goiás.

O condutor a droga e o caminhão apreendidos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Federal de Cáceres. ( Com Assessoria)