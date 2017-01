Polícia apreende 3 mil munições calibre 32 furtadas de caminhão

Cerca de três mil munições calibre 32 foram furtadas na tarde dessa quinta (5), em Sinop. A carga estava em um caminhão de transportadora e seria entregue em uma casa de pesca no Centro da cidade.

Conforme o boletim de ocorrência, duas pessoas em uma motocicleta viram que o veículo estava parado e, ao perceberem que o motorista desceu para fazer uma entrega em uma loja, aproveitaram para realizar o furto.

No caminhão estavam seis pistolas que também seriam entregues no mesmo destino das munições, no entanto, não foram levadas. A Polícia Civil passa a investigar o caso.