Polícia apreende 324 kg de maconha escondidos em meio a carga de algodão

Primavera do Leste

Assessoria Imagem da maconha apreendida pela Polícia Civil de Campo Verde neste sábado

Policiais da Delegacia de Campo Verde (a 139 km de Cuiabá), apreenderam, neste sábado (19), 324 kg de maconha que estavam escondidos em meio a uma carga de algodão, dentro de uma carreta com placas de Teotônia (RS).

Segundo a polícia, o veículo passou por Campo Verde e foi interceptado na rodovia, já nos limites de Primavera do Leste (a 239 km da Capital). A ação contou com o apoio da Delegacia de Roubos e Furtos daquele município.

O motorista do caminhão, de 58 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, conforme o delegado Mario Roberto de Souza Santiago Junior. Ao delegado, o suspeito disse que apenas fazia o transporte do entorpecente, que deveria ser entregue no Maranhão.

"Ele contou que iria receber R$ 15 mil em dinheiro para o fazer o transporte e que essa foi a primeira vez que realizava esse tipo de trabalho", afirmou o delegado.

Conforme ainda a Polícia Civil, os tabletes de maconha estava distribuídos em 12 sacos brancos, que estavam camuflados na carga de caroços de algodão. A apreensão, segundo a polícia, só pode ser feita após o recebimento de uma denúncia anônima feita nesta semana. (Com Assessoria)