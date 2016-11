Polícia apreende 4 menores por furto de motocicletas no pátio do Detran

Um homem foi preso e quatro adolescentes apreendidos, na posse de quatro motocicletas, na noite de sexta (04), durante trabalho operacional da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA), da Polícia Judiciária Civil, para apurar furtos de motocicletas dentro do pátio do Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso (DETRAN), em Cuiabá.

Sebastião dos Santos, 35, foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosa. Os quatro menores, G.A.F.,16, P.H.S.B., 16, C.J.O.F., 15, e E.O.A., 17, responderão por atos infracionais análogos a furto qualificado em continuidade delitiva e associação criminosa.

Durante investigações para elucidar as ocorrências de furto, policiais civis da DERRFVA conseguiram identificar os quatro adolescentes, todos moradores do bairro Jardim Vitória, suspeitos de subtrairem as motocicletas.

Com base nas informações levantadas, os investigadores efetuaram a detenção dos quatro infratores em poder de duas motos furtadas do Detran.

Questionados, os mesmo contaram que praticavam os furtos, e depois as motocicletas eram levadas para uma chácara na região do Manso, onde eram consertadas e em seguida postas para revendas.

Após os relatos, os policiais civis foram até a propriedade rural mencionada pelos menores e lá Sebastião acabou sendo surpreendido em poder de mais duas motocicletas furtadas.

Diante do flagrante, Sebastião e os quatro menores foram levados à DERRFVA, juntamente com as quatro motocicletas apeendidas.

Conforme o delegado de polícia, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, os atos infracionais foram praticados mediante rompimento de obstáculos. “Os adolescentes agiam cortando o alambrado para a subtração dos veículos” destacou.

Depois de ouvidos e autuados no ato infracional de furto qualificado em continuidade delitiva e associação criminosa, os quatro menores foram conduzidos para Delegacia Especializada do Adolescente (DEA).

Já Sebastião foi interrogado e preso em flagrante por receptação e associação criminosa. Ele será encaminhado para audiência de custódia, no Fórum da Capital. (Com Assessoria)