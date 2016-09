Polícia apreende menor e mais dois por tráfico de drogas no interior

Assessoria Com eles foram encontrados 1 quilo de maconha, mais de 4 gramas de cocaína

A Polícia Civil prendeu um casal e apreendeu um menor na quarta (28) por tráfico de drogas em Nova Mutum (264 km de Cuiabá), durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Com eles foram encontrados 1 quilo de maconha, mais de 4 gramas de cocaína, além de apetrechos para embalagem da droga e dinheiro trocado.

Tiago de Oliveira da Silva, 26, conhecido como “Pica Pau”, e Janine Galdino Maciel, 24, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, e corrupção de menores. Já o menor de 17, irá responder no ato infracional análogo aos mesmos crimes, exceto corrupção de menores.

O trabalho decorreu do cumprimento de um mandado de busca e apreensão decretado pelo juízo da 1ª Vara da Comarcado município, após representação da Polícia Civil visando combate o comércio de entorpecente na região.

Com a ordem judicial, os investigadores se deslocaram até o ponto alvo da investigação, sendo uma quitinete onde o suspeito Tiago residia, no bairro Industrial Norte, em Nova Mutum.

No momento da chegada dos policiais, estavam no imóvel junto com Tiago, à jovem Janine e o menor. Durante as buscas foi localizada uma mochila escondida com a maconha e 4 gramas de substância análoga a cocaína, mais de R$ 100 em dinheiro, e três aparelhos celulares.

Após o flagrante, os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram interrogados pelo delegado Luiz Felipe Nascimento de Leoni, e presos. As informações apontam que o entorpecente apreendido teria vindo de Sorriso (420 km da Capital). (Com Assessoria)