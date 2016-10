Polícia Civil acha e prende autor de feminicídio contra gestante em Juara

Um jovem autor de homicídio foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na sexta (07). A ação aconteceu no município de Nova Canaã do Norte (a 699 km de Cuiabá) em cumprimento a mandado judicial.

O suspeito, Sidnei Ferreira da Silva, 23, indiciado pelo crime de feminicídio, com agravante pelo fato da vítima estar gestante, foi preso pelas equipes das Delegacias de Polícia de Nova Canaã do Norte e Juara, com apoio do Núcleo de Inteligência (NI) de Juína.

O crime ocorreu no dia 25 de maio em Juara. Na ocasião, a jovem Vanessa Daniele Teixeira Barreiros, 19, grávida do acusado, com gestação de quatro meses, foi assassinada com emprego de arma de fogo.

O tiro foi disparado à queima roupa, e atingiu a região da cabeça da jovem que não resistiu aos ferimentos.

Durante as investigações para apurar o caso, Sidnei disse que não estava arrependido e que se fosse possível faria tudo novamente.

Após ser localizado e preso, o mesmo foi interrogado e posteriormente encaminhado para a Cadeia Pública de Juara, onde permanecerá à disposição da Justiça. (Com Assessoria)