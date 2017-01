Polícia Civil de Lucas do Rio Verde apreende adolescente com drogas

PJC Menor de 17 anos portava arma, drogas e ainda dinheiro proveniente do tráfico

A Polícia Civil de Lucas do Rio Verde apreendeu na sexta (13) um adolescente de 17 anos que estava em posse de aproximadamente 200 gramas de pasta base de cocaína, e uma pistola 9mm de fabricação israelense.

A ação desenvolvida pelos policiais civis da cidade aconteceu no bairro Veneza e identificou que o menor, um conhecido traficante de Sinop (500 km ao Norte), estava atuando em Lucas do Rio Verde. A investigação também apurou que a arma apreendida estaria sendo emprestada para a realização de roubos e outros crimes no município.

Apreensão

Além da pistola e da porções de pasta base de cocaína, a Polícia Civil também apreendeu uma balança de precisão, relógios, dois colares e R$ 3,8 mil de dinheiro em espécie.

Segundo o delegado Rafael Mendes Scatolon, o adolescente vai responder por ato infracional análogo à tráfico de drogas e também por posse de arma de fogo de uso restrito. (Com Assessoria)