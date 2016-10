Polícia Civil intensifica combate à criminalidade em Rondonópolis

Assessoria Com um efetivo superior a 50 policiais, a Polícia Civil realiza até a próxima semana um trabalho especial de varredura contra a criminalidade na cidade

Com um efetivo superior a 50 policiais, a Polícia Judiciária Civil realiza até a próxima semana um trabalho especial de varredura contra a criminalidade nas quatro regiões da cidade de Rondonópolis (212 km ao Sul). Intitulada “Rondonópolis Mais Forte”, a operação fecha o cerco contra o crime, otimizada investigações e levantamentos, e busca ainda tranquilizar a população após episódios de violência ocorridos no município.

De acordo com o delegado regional Claudinei Souza Lopes, a operação preventiva realiza abordagens e checagens em bares, veículos e pessoas, seguindo preceitos técnicos e legais. “O trabalho de saturação iniciou no começo da semana unindo efetivo de várias unidades da Polícia Civil com abordagem padrão e sempre respeitando o cidadão de bem”.

No feriado de quarta-feira (12) a ação foi realizada nos bairros Cidade de Deus, Cidade Natal, Jardim Itapuã e Nova Canaã, fazendo a cobertura de todas as regiões do município. Outras ações serão realizadas nestas e outras localidades da cidade.

União de esforços

A operação é desencadeada pelas delegacias de Rondonópolis (Regional, 1ªDP, DERF, DHPP, DEA, DEDM), em conjunto com a Gerência de Operações Especiais (GOE), Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) e Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

Bairro Seguro

Paralela a operação “Rondonópolis Mais Forte”, deflagrada pela Polícia Civil, a Polícia Militar e PJC tem realizado, de forma integrada, ações diárias inseridas dentro da operação Bairro Seguro. O trabalho terá continuidade em vários bairros da cidade.

Crimes

Após a morte do padre João Paulo Nolli, que foi assassinado por asfixia mediante estrangulamento, na madrugada de sábado para domingo (09), uma força-tarefa foi montada para elucidação do crime vindo a realizar a detenção de três adolescentes pela autoria do crime.

Durante os trabalhos de investigação do homicídio, unidades operacionais da Polícia Civil que se deslocaram para atuar no município foram acionadas na segunda-feira (10), após um roubo ocorrido na Cooperativa de Crédito Sicredi, no bairro Vila Operária.

Em diligências a uma residência onde estava escondido o grupo de assaltantes, houve troca de tiros onde 6 criminosos vieram a óbito no local. Outros três coautores do roubo, um homem que segue hospitalizado sob escolta do Sistema Prisional, uma mulher e uma adolescente, vão responder pelos crimes de roubo, tentativa de homicídio (aos policiais) e associação criminosa, entre outros. (Com Assessoria)