Polícia Civil prende 3 pessoas e recupera veículo e motor roubados

Um homem e uma mulher flagrados com um veículo roubado foram presos pela Polícia Judiciária Civil, na segunda (21), em ação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA).

Na terça (22), o proprietário de uma loja de peças para veículos foi preso após policiais localizarem um motor roubado no estabelecimento.

O casal T. L. S., 34, e R.D.J., 27, foi flagrado com um veículo Toyota Étios, durante diligências da equipe da DERRFVA. Os suspeitos estavam em um posto de gasolina, no bairro Duque de Caxias, próximo ao Parque Mãe Bonifácia, quando foram abordados pelos policiais.

Durante checagem, foi constatado que o veículo foi roubado no dia 1º de novembro na Capital e estava com as placas trocadas. Segundo testemunhas que estavam no local, a suspeita T.L.S. foi quem chegou ao posto dirigindo o veículo.

O suspeito R.D.J. possui várias passagens pela Polícia e questionado, confessou que havia comprado o veículo em troca de uma motocicleta Honda Fan e mais R$ 5 mil em dinheiro. A dupla foi conduzida a DERRFVA, e após ser interrogada foi autuada em flagrante pelo crime de receptação.

Motor Recuperado

Durante vistoria em um estabelecimento comercial de venda de peças usadas para veículos, localizado na região central de Várzea Grande, policiais da DERRFVA encontraram um motor cuja identificação bateu com a de uma caminhonete Mitsubishi L-200 Triton, com queixa de roubo.

Diante do flagrante, o motor foi apreendido e o proprietário do comércio conduzido a DERRFVA, onde foi atuado pelo crime de receptação. (Com Assessoria)