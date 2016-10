Polícia Civil prende grupo por exigir valor para devolver veículo roubado

Quatro pessoas suspeitas de exigir pagamento para devolução de um veículo roubado foram presas em flagrante na terça (25), em uma ação de policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA).

Envolvidos no crime, V. N.N. 30, F.S.F, 20, M. L. M., 28, e A. F. S., 22, foram flagrados no momento em que receberiam o dinheiro e foram autuados em flagrante pelo crime de extorsão. As investigações iniciaram após a vítima procurar a DERRFVA para registrar a ocorrência de que, há alguns dias, havia se envolvido em um acidente de trânsito e que, na ocasião, o seu veículo foi subtraído, mediante ameaça, pelo outro motorista envolvido no acidente.

A partir de então, a vítima passou a ser pressionada, mediante ameaças, para que fizesse o pagamento de um determinado valor para ter o seu veículo de volta. Com base nas informações, uma equipe da DERRFVA foi até o local combinado, em que aconteceria o suposto pagamento, onde conseguiu realizar a abordagem dos quatro suspeitos.

Questionados sobre o paradeiro do veículo da vítima, os acusados indicaram a residência de um quinto envolvido no crime. Em diligências no local indicado, policiais localizaram o Volkswagem Gol, cadastrado com ocorrência de roubo, porém o proprietário da residência não foi localizado.

Os quatro suspeitos flagrados na ação foram conduzidos a DERRFVA e após serem interrogados foram autuados em flagrante pelo crime de receptação. As investigações continuam com objetivo de localizar o quinto suspeito de participação no crime. (Com Assessoria)