Polícia Civil prende homem acusado de molestar 4 crianças em fazenda

Reprodução 4 crianças foram abusadas sexualmente por marido da avó em Nova Xavantina

A Polícia Civil de Nova Xavantina cumpriu, nessa quinta (23), mandado de prisão contra R.R.S., de 38 anos, acusado de molestar quatro crianças dentro do próprio convívio familiar. O suspeito foi preso em uma fazenda na região da Ilha do Coco, na zona rural do município.

Segundo declarações das crianças à Polícia Civil, o homem vive maritalmente com a avó de uma das vítimas e aproveitava da distração da companheira para praticar os abusos sexuais. Nos depoimentos, as crianças relatam com detalhes as ações que o acusado teria praticado.

Uma das crianças informou na Delegacia de Nova Xavantina que começou a ser abusada sexualmente aos sete anos. Hoje elas estão com idade entre 9, 10 e 12 anos.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito prestou depoimento na delegacia de Nova Xavantina e depois foi encaminhado ao presídio Major Zuzi, em Água Boa. (Com Assessoria)