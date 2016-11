Polícia Civil prende seis homens por latrocínio de casal em Várzea Grande

Assessoria Suspeitos de assassinar casal de pedreiros em VG ao serem presos pela Derrfva

Seis suspeitos de assassinar o casal de pedreiros no bairro Nova Várzea Grande foram presos, na tarde desta quinta (17), em ação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos de Veículos Automotores (Derrfva), Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), Gerência de Operações Especiais (GOE), com apoio do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Os presos são Davi Marcelo Félix, Jonathan Wender Peixoto dos Santos, Steven Adams dos Santos Eugênio, Luiz Antônio de Assunção e Marlon Henrique da Silva.

Os criminosos são autores da morte do casal localizado na manhã de quarta (16), em casa na rua Sergipe, no bairro Nova Várzea Grande. No local, os policiais encontraram uma mulher, identificada por Elisabete Macedo Braga de Oliveira, 45 anos, e Manoel Messias dos Santos, 48 anos, amarrados em um dos quartos da casa. Os corpos já estavam em estado de decomposição.

O casal havia sido contratado para reformar o imóvel, com pinturas e manutenção geral, segundo informações repassadas pela proprietária da casa a Polícia Civil.

Os suspeitos levaram a Fiat Strada da vítima Elisabete e foi por meio do veículo, que tinha rastreador, que os policiais iniciaram as diligências chegando até o motorista que trafegava pela região do CPA IV, que informou aos policiais que havia pegado emprestado o veículo de quatro pessoas, localizadas em uma chácara no Distrito de Nossa Senhora da Guia.

Todos serão autuados em flagrante por crime de latrocínio, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores.

Mandado de Prisão

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados a Delegacia de Homicídios para cumprimento de um mandado de prisão contra, Steven Adams dos Santos Eugênio, que já responde dois inquéritos policiais, sendo um o latrocínio do vigilante, Cícero Félix da Silva, 41, no dia 10 de fevereiro de 2016, em frente ao hall de entrada do Hotel Paiaguás, no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá.

Na ocasião, três suspeitos armados abordaram o segurança e sem dar qualquer chance de reação, efetuaram dois disparos de arma de fogo que atingiram a região do tórax e do pescoço da vítima. Os dois comparsas foram presos logo após o crime.

O suspeito Steven também responde por crime de homicídio praticado contra Rogers Tiago Conceição, ocorrido no dia 12 de setembro de 2016, no bairro Santa Helena, em Cuiabá. A vítima foi morta por dois tiros em uma praça do bairro. (Com Assessoria)