Polícia Civil prende traficante que trocaria veículo por drogas na Bolívia

A Polícia Civil de Confresa (1.160 km de Cuiabá) prendeu nessa quarta (16), o traficante Sidiclei da Silva Alves, de 27 anos, o "Cupim", como é conhecido. Ele teve mandado de prisão expedido pela comarca de Porto Alegre do Norte por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação e estaria arquitetando um plano para trocar uma caminhonete roubada por drogas na Bolívia.

Segundo a Polícia Civil, as investigações contra Sidiclei iniciaram em 13 de outubro quando outro traficante, de 30 anos, foi preso em flagrante no município com uma caminhonete Volkswagen Amarok, de cor branca, com registro de roubo.

Em depoimento na Delegacia de Confresa, o suspeito informou que o veículo pertencia a Sidiclei e que estava somente guardado em sua residência. Nas investigações, os policiais civis descobriram que Sidiclei deixou o carro no local para, posteriormente, levá-lo para a Bolívia, onde trocaria por drogas.

Com base nas informações obtidas, o delegado de Confresa, André Rigonato representou na Justiça pela prisão preventiva de Sidiclei. Nessa quarta ele foi localizado pelos policiais civis e preso dentro de um bar na cidade. Depois de interrogado, o suspeito foi encaminhado a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte. (Com assessoria)