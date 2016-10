Polícia Civil prende traficantes com 40 trouxinhas de cocaína e dinheiro

Dois homens envolvidos com o tráfico de droga no município de Pedra Preta (238 km ao Sul) foram presos pela Polícia Judiciária Civil, na última sexta-feira (30), durante investigação de combate a crimes na região. A ação contou com apoio do Núcleo de Inteligência (NI) de Rondonópolis e da Polícia Militar.

Elísio Augusto Pereira, 32, conhecido como “Elias”, e Nivaldo Alvino de Barros, 44, conhecido como “Lagoa”, foram presos em flagrante pela equipe de investigadores com quase 40 trouxinhas análogas a pasta base de cocaína, além de dinheiro e munições.

Durante diligências, a Polícia Civil identificou os dois suspeitos atuante no comércio de entorpecente, que passaram a ser monitorados. Conforme apurado, Elísio era muito procurado pelos usuários, coordenando e movimentando grande quantidade de venda de droga.

Após informações que Elísio havia se descolado até a zona rural para buscar entorpecente, os policiais civis realizaram campana na entrada da cidade, próximo ao cemitério, quando conseguiram êxito em avistar os investigados em uma motocicleta.

Ao perceberam a presença dos investigadores de polícia, Elísio que estava na garupa arremessou um embrulho às margens da rodovia. Já o condutor da moto, Nivaldo acelerou o veiculo não obedecendo a ordem de parar.

No entanto, mas adiante Elísio e Nivaldo acabaram detidos e a droga localizada pelos policiais civis. Diante do flagrante, a equipe realizou buscas na residência de Elísio, no centro, e com ele apreendido algumas munições de calibre 9 milímetros.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pedra Preta, interrogados e autuados em flagrante.

Nivaldo Alvino, com várias passagens pela polícia por homicídio, tentativa de homicídio, e lesão corporal, foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Elísio Augusto foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e posse ilegal de munições de uso restrito.

Os dois foram encaminhados para Presídio da Mata Grande, em Rondonópolis. (Com Assessoria)